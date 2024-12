Krisensitzung auf der "Gräfin Cosel": Gesperrte Elbe ist "internationale Katastrophe"

Dresden - Während die Abrissarbeiten an der Carolabrücke andauern, trafen sich am Montag fast 30 Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik, darunter Ex-Ministerpräsident Stanislaw Tillich (65, CDU, sitzt im "Wächterrat" der Weißen Flotte), an Bord des Konferenzschiffes "Gräfin Cosel" zur Elbe-Krisensitzung.