Neubau der Carolabrücke: Gutachten soll klären, was machbar ist!

Dresden - Seit Mitte Dezember 2024 ist klar, dass die Dresdner Carolabrücke vollständig abgerissen und neu gebaut werden muss. Für die Neuerrichtung der Elbe-Überquerung sind jetzt die ersten Weichen gestellt worden. Laut Stadt habe man ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um zu klären, welche Varianten überhaupt infrage kommen.

"Das Rechtsgutachten ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer neuen Brücke. Diese Rahmenbedingungen brauchen Stadtrat und Bürgerschaft, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, welche Brücke dort entstehen soll", so Baubürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne).

Dieses Verfahren kann jedoch schneller ablaufen, wenn alle beteiligten Träger öffentlicher Belange zustimmen. Bei der Variante schrumpfen jedoch auch die Gestaltungsspielräume wieder, so die Stadt.

Derweil besuchte Tschechiens Verkehrsminister Martin Kupka (49) am heutigen Donnerstag Dresden und informierte sich bei OB Dirk Hilbert (53, FDP) über den Stand der Dinge in Sachen Carolabrücke. Die Elbe ist eine wichtige Wasserstraße für das Land und Tschechiens einziger Wasserweg zum Meer.

Dabei teilte Hilbert auch noch in Richtung Berlin aus: "Sein Amtskollege Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich bisher jedenfalls noch nicht in Dresden angekündigt und sein Ministerium Anfragen nach finanzieller Unterstützung für den Wiederaufbau bis auf den Anteil für den ÖPNV abschlägig beantwortet", so Hilbert.

Zuletzt wurde bekannt, dass die Stadt die Kosten für den Neubau der Carolabrücke ohne Bundeshilfen stemmen muss. Dadurch wurde auch der geplante Neubaubeginn, der für 2026/27 vorgesehen war, vorerst gestrichen.