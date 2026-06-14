Platz für Kaisermania, schöne Pfeiler, kurze Bauzeit: Diese Carolabrücke finden wir am besten
Dresden - Zweifellos das größte Gedränge im Stadtforum gab es samstags vor den Brücken-Entwürfen. Was gefällt den Dresdnern, was nicht? In der App "carolaVOTE" kann abgestimmt werden. TAG24 hat sich umgehört.
Hans-Jürgen Niederlein (71)
"Der mit der kürzesten Bauzeit ist der beste Entwurf. Dresden braucht dringend Brücken, das merke ich jeden Tag. Auf der Nossener Brücke stehe ich ständig im Stau, auf der Marienbrücke auch. Es wird jeden Tag chaotischer."
Jens Hofmann (57) und Kathrin Nose-Hofmann (53)
"Alle Entwürfe haben ihre Vor- und Nachteile. Sehr schön finden wir die Idee, Aussichtsbalkone auf der Brücke zu haben. Wichtig ist, dass nicht nur die Neustädter Seite schön gestaltet wird, sondern auch die Altstädter Seite."
Henry Freiberger (66)
"Der Entwurf von FHECOR/TSSB hat ein klasse Konzept. Der Raum unter der Brücke ist schön hell, Spielplatz und Bögen sind super. Schlimm finde ich den von Entwurf von Schüßler-Plan/DKFS mit den dicken Pfeilern."
Nicole Blüher (38)
"Mich spricht der Entwurf von Leonhardt an, da gibt es ausreichend Platz für die Kaisermania. Außerdem sehen die Flächen unter der Brücke stimmig und harmonisch aus."
Petra Mehner (70)
"Ich wohne direkt an der Elbe und vermisse überhaupt keine Brücke. Wenn ich mich entscheiden muss, dann für den Vorschlag von FHECOR/TSSB, weil die Pfeiler so schön gestaltet sind."
Titelfoto: Montage: Eric Münch (6)