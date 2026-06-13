Offenes Rathaus in Dresden: Besucher wollen dort vor allem eines ganz genau ansehen

Dresden - Samstag, kurz vor 10 Uhr: Vor dem Stadtforum wartet eine kleine Gruppe Bürger. Die Türen bewachen Security-Männer, draußen stehen Terrorsperren - Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) hatte zum "Offenen Rathaus" geladen.

Um 10 Uhr begrüßte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) die ersten Bürger. © Eric Münch

"Die Stadt hat zu wenig Werbung gemacht, deswegen gibt es kaum Andrang", ärgerte sich Stadtrat Heiko Müller (61, AfD) am Vormittag. Letztes Jahr war das neue Stadtforum geradezu von Neugierigen überrannt worden. Damals hatten die Dresdner zum ersten Mal einen Blick hineinwerfen dürfen, gab es kostenlos Bier und Bratwürste.

Diesmal verteilten wenigstens die Stadtratsfraktionen Werbegeschenke. Darunter Fächer gegen Überhitzung (Grüne), Windräder für Kinder (AfD) oder Hilbert-Karikaturen (PVP-Fraktion). "Die kommen besonders gut an", lachte Fraktionsmitarbeiter Manuel Wolf (35).

Die meisten Besucher zog es zu den Brückenentwürfen - die Stadt hatte Schautafeln und Modelle aufgebaut, am Rand standen Mitarbeiter. Im Laufe des Tages wurde es hier voll, die Luft stickig.

Auch die Fraktionen suchten das Gespräch. "Ein heißes Thema ist natürlich die Carolabrücke", sagte Grünen-Fraktionschefin Agnes Scharnetzky (38).