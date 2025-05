Rathaus will Verkehr an Albertbrücke entschärfen: Aber wie?

Dresden - Während der Abriss der Carolabrücke nach monatelanger Unterbrechung seit Dienstag weiterläuft, passt die Verwaltung die Verkehrsführung auf den Umleitungsstrecken an, insbesondere an der Albertbrücke. Damit will Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) den Fluss der Autofahrer anders als bislang führen, was die Sicherheit erhöhen soll.