Streit um Carolabrücke geht in die nächste Runde: Initiative und Rathaus zanken sich um Extra-Pfeiler

Dresden - Nächste Runde im Pfeilerstreit um die neue Carolabrücke . Dass der FHECOR /TSSB -Entwurf ein zusätzliches Pfeilerpaar am Neustädter Elbufer vorsieht, war bekannt. Laut der Initiative Carolabrücke sei das mit einem Ersatzneubau jedoch unvereinbar und würde den Baustart um Jahre verzögern, womit auch die Verwaltung intern schon rechne. Das Rathaus widerspricht.

Das zusätzliche Pfeilerpaar am Neustädter Elbufer sorgt für weitere Diskussionen. © Visualisierung: FHECOR/TSSB

Grundlage für die Sicht der Initiative ist ein Rechtsgutachten vom April 2025, das die Stadt selbst beauftragt hatte.

"Eine Erhöhung der Anzahl der Pfeiler führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Planfeststellungspflicht ...", heißt es darin (Seite 45).

Das sei unmissverständlich, so Bertrand Zunker (34) von der Initiative. "Hinter den Kulissen hat sich die Stadtverwaltung bereits von der Idee eines Ersatzneubaus verabschiedet - entgegen dem Stadtratsbeschluss." Damit würde sich der Baustart um drei bis sechs Jahre verschieben.

Die Verwaltung dementiert das: "Die Stadt Dresden hält weiter am Prinzip Ersatzneubau fest", teilt eine Sprecherin mit.

Zuvor hatte bereits das Expertengremium (kürte den Entwurf auf Platz zwei von vier) mitgeteilt, der Zusatzpfeiler bringe fürs Verfahren zwar ein Risiko, dieses sei aber kontrollierbar.