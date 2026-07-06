Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? So viele Bürger haben bereits über die Entwürfe abgestimmt

Dresden - An der Abstimmung über die Entwürfe für die neue Carolabrücke in Dresden haben sich bereits 14.000 Menschen beteiligt.

Bis zum 11. September 2024 wurden Alt- und Neustadt hier noch durch die Carolabrücke miteinander verbunden. © Norbert Neumann

Das Votum läuft laut Angaben der Landeshauptstadt seit dem Start vor gut drei Wochen ohne Zwischenfälle. Hinweise auf missbräuchliche Mehrfachteilnahmen gebe es bislang nicht, hieß es in einer Mitteilung.

Noch bis 19. Juli läuft die Online-Umfrage "carolaVOTE" zu den vier eingereichten Entwürfen. Auch Einschätzungen zu einzelnen Aspekten der Entwürfe sind dabei gefragt.

Teilnehmen können den Angaben nach nicht nur Einwohner, sondern alle Interessierten, also etwa auch Pendler und Besucher. Eine Altersbeschränkung gilt nicht.

Eine öffentliche Ausstellung im Stadtforum informiert mit Visualisierungen und Modellen über die Einreichungen.