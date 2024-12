Totalschaden Carolabrücke: Schifffahrt, Abriss, Neubau - wie geht es jetzt weiter?

Das Hochwasser verzögert den Abriss. Diskutiert wird deshalb nun auch ein Arbeitseinsatz zwischen Weihnachten und Neujahr. © Robert Michael/dpa

Eine zentrale Erkenntnis: "Um Schadensbilder dieser Art festzustellen, bedarf es einer Schallemissionsprüfung." Bedeutet: Geräuschsensoren werden von außen an dem Bauwerk angebracht, um so im Inneren Veränderungen an Werkstoffen wie Beton oder Stahl zu messen.

Doch das Verfahren ist teuer. Rund 1,7 Millionen Euro gibt die Stadt aus, um die Prüfung an der Brücke Budapester Straße (Baujahr 1967) zu ermöglichen. Gleichzeitig gibt es in Deutschland laut Schätzungen weit über 1000 Brücken ähnlicher Bauart, die in einem kritischen Zustand sind. Was also tun?

"Die Bauämter und Fachleute in den Kommunen müssen ihre alten Dokumentationen zu den Brücken durcharbeiten und schauen, ob und wann genau dort der Spannstahl eingepresst wurde", empfiehlt Marx. "Falls diese überhaupt noch vorhanden sind."

Das habe etwas von einer forensischen Untersuchung, sei aber notwendig, da Deutschland den Unterhalt seiner Infrastruktur in den vergangenen 30 Jahren sträflich vernachlässigt habe. Auch Beispiele im Westen, etwa die gesperrte Rheinbrücke in Leverkusen (Nordrhein-Westfalen), zeigen: Das rächt sich jetzt.