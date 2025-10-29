Wie soll sie aussehen? Vier Planungsbüros erstellen Entwürfe für neue Carolabrücke

Dresden - Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? Mehr als ein Jahr nach dem Einsturz von Zug C und dem anschließenden Abriss der Altbrücke ist nun eine erste Vorentscheidung gefallen.

Heute eine Freifläche an der Elbe: Seit dem Einsturz der Carolabrücke am 11. September 2024 wird auch über die Optik des Neubaus diskutiert. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Im städtischen Begleitgremium einigten sich OB Dirk Hilbert (54, FDP), Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) und Vertreter der Ratsfraktionen auf vier Planungsbüros.

Diese setzten sich gegen acht weitere Bietergemeinschaften durch und sollen nun – jeweils unabhängig voneinander – bis Mai 2026 konkrete Entwürfe ausarbeiten. Dafür erhält jedes Büro ein sechsstelliges Honorar von der Stadt.

Auf der (nicht-öffentlichen) Sitzung des Gremiums wurden allerdings noch keine Visualisierungen oder Skizzen präsentiert. Im Mittelpunkt standen vielmehr die "Planungsphilosophien" der Anbieter sowie organisatorische Abläufe, wie Teilnehmer nach dem Treffen berichteten.

Auch TU-Professor Steffen Marx (56) war anwesend. "Es herrschte eine angenehme Arbeitsatmosphäre und große Einigkeit", sagte Stadträtin Susanne Krause (41, Grüne) zu TAG24. "Die Zusammenarbeit war fraktionsübergreifend sehr konstruktiv", bestätigte AfD-Baupolitiker Thomas Ladzinski (36, AfD).