Abriss der Carolabrücke: Letzte Mission auf der Elbe gestartet

Dresden - Letzte Elbmission an der Carolabrücke gestartet: Im Rahmen der Abrissarbeiten werden mit Baggerschiff DOMARIN derzeit die verbliebenen Schutthaufen beseitigt.

Baggerschiff DOMARIN ist zur Beräumung des temporären Schutthaufen-Zwischenlagers an der Carolabrücke im Einsatz. © Norbert Neumann

Bereits seit mehreren Wochen befinden sich die auffälligen Steinhügel im Flussverlauf. Sie mussten wegen des niedrigen Pegelstands zunächst dort liegen gelassen werden.

Mittlerweile hat DOMARIN jedoch wieder genug Wasser unterm Kiel, sodass der aus der Fahrrinne stammende Kies nach Kaditz ans Elbufer zu einem weiteren Zwischenlager gebracht werden kann.

"Der Abtransport erfolgt ausschließlich auf dem Wasserweg", erklärte die Stadt auf TAG24-Anfrage.

Innerhalb von zwei Wochen solle die Maßnahme abgeschlossen sein.