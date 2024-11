Achtung, Ekel-Alarm: Familie gönnt sich Pizza, plötzlich bewegt sich etwas

Was gewiss in keinem Fall auf der Liste der Zutaten stehen sollte, sind lebendige Tiere wie Würmer. Doch genau diese unliebsame Erfahrung musste laut " Hindustan Times " eine hungrige Familie am vergangenen Freitag nach einer Online-Lieferung machen.

Wie konnten die Würmer den Weg auf die Pizza finden - und zwangsläufig verbunden damit: Wie steht es um die hygienischen Gegebenheiten in indischen Restaurants?

Anlässlich der schockierenden Bilder, die in dem 35-sekündigen Clip steil viral gingen, werden gleich mehrere Fragen aufgeworfen:

In den sozialen Medien kam die wurmbefallene Speise wenig überraschenderweise gar nicht gut an. Fast eine Million Mal wurde die Sequenz in der Zwischenzeit aufgerufen und ganz überwiegend mit Ekel und Unverständnis kommentiert.

Dabei sind derlei Bilder auf dem Subkontinent keinesfalls Einzelfälle. Kürzlich berichtete ein Kunde in Ghaziabad, Uttar Pradesh, dass er in einer Samosa einen Froschschenkel gefunden hatte. In Indien ist einfach zu oft der Wurm drin!