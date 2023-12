DJ demütigt krebskranken Mann: Dieser Brite ist ein echtes Ekelpaket!

Wales - Eigentlich sollte der Hochzeits-Musiker Leigh Brookfield am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einer Party für Stimmung sorgen. Stattdessen brachte er sich mit seinem erbärmlichen Verhalten in Erklärungsnot.

Der 40-Jährige war am sogenannten "Boxing Day" im walisischen Llanelli Tennis and Squash Club für eine Feier gebucht. Bei einer Toilettenpause traf er am Pinkelbecken auf Peter Barton, einen Party-Gast.

In dieser Location wurde am britischen Boxing Day gefeiert und über die Stränge geschlagen. © Screenshot/Facebook/Llanelli Tennis & Squash Club

Wie BBC News berichtete, versuchte Brookfield im Anschluss, bei Facebook die Wogen zu glätten und habe sich dabei in Ausreden geflüchtet.

In der Erklärung soll der DJ beteuert haben, dass es ihm leidtue. Er habe nicht gewusst, dass sein Nebenmann am Urinal gesundheitliche Probleme hatte. Zudem sei das gegenseitige Anpinkeln völlig normal. "Das ist einfach etwas, was ich und die Jungs machen, wenn wir betrunken sind", so Brookfield.

Sein Profil bei Facebook hat er inzwischen gelöscht. Das Videomaterial ist dadurch aber nicht verschwunden und kursiert weiter im Internet.

Bis zu seiner Verhandlung am 19. Januar ist der Pinkel-DJ erstmal auf freiem Fuß. Gegen Zahlung einer Kaution durfte er das Gerichtsgebäude verlassen. Allerdings mit dem dezenten Hinweis, dass bei seiner Verurteilung "alle Optionen", einschließlich einer Haftstrafe, in Betracht gezogen würden.