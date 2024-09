Wiesn-Bedienung macht Ekelfund unter Biertisch: "Wie geht so was?"

Offenbar hatte ein Wiesn-Gast keine Lust, auf der Toilette in dem Festzelt anzustehen oder der Unbekannte hatte tatsächlich ein Inkontinenz-Problem. Trotzdem bleibt unklar, warum der Gast seine kurze Hose samt Windel unterm Biertisch liegen ließ.

In der Hose befindet sich eine Windel für Erwachsene!

Als die Bedienung diese mit einer Serviette in der Hand anhebt, kommt der wahre Grund für das angewiderte Gesicht der jungen Frau ans Licht.

Darin ist zu sehen, wie unter einem Biertisch, an dem schon wieder andere Gäste sitzen, eine vergessene kurze Hose liegt.

Eine Wiesn-Bedienung musste diese Erfahrung nun auf besonders eklige Weise machen. Unter einem der Biertische machte sie einen widerwärtigen und nur schwer erklärbaren Fund. Das hielt die junge Frau in einem Video auf TikTok fest.

Auch ein Nutzer in den Kommentaren fragt sich: "Wie geht so was?" Darauf antwortet ein anderer knapp: "Mit Alkohol."

Die TikTok-User sind schockiert. "Je mehr ich Videos vom Oktoberfest sehe, desto weniger zieht es mich dahin" und "Oh Gott. Das wird doch von Jahr zu Jahr niveauloser" kommentieren sie.