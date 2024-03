Ekel-Alarm in Baumarkt: Kunde verrichtet großes Geschäft in Ausstellungs-Klo

Laut einem Mitarbeiter des Baumarkts ist das nicht der erste Vorfall dieser Art. © Instagram/munchner.gesindel; Andreas Gebert/dpa (Montage)

Der Unbekannte verrichtete sein großes Geschäft in einer Ausstellungs-Toilette im Hagebaumarkt in München-Moosach, wie ein Video des Instagram-Accounts "munchner.gesindel" zeigt. Ein Mitarbeiter bestätigte den Vorfall gegenüber "Bild", demnach ereignete sich der Ekel-Vorfall am Samstag.



"Da ist man schön im Baumarkt und will sich einen Spiegelschrank kaufen - und dann schau dir mal das an", sagt eine männliche Stimme auf Bairisch in dem kurzen Clip und schwenkt auf die betroffene Toilette: "Wahnsinn, da hat einer neigschissn!"

Die Baumarkt-Belegschaft bemerkte die Hinterlassenschaft erst um 18 Uhr, wie ein Mitarbeiter berichtete.

Er kann nicht glauben, dass der "Geisterscheißer", wie man den unbekannten Klo-Kunden nun intern nenne, damit unbemerkt durchkommen konnte: "Unfassbar, dass niemand ihn dabei gesehen hat."