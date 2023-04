02.04.2023 12:45 804 Ekelhaftes Verhalten! Mann uriniert mitten im Laden auf Kleidung

In Polen ging ein Mann in ein Bekleidungsgeschäft. Doch statt sich neue Sachen zu kaufen, urinierte der 25-Jährige auf die an Kleiderbügeln hängende Ware.

Von Simone Bischof

Sierpc (Polen) - In Polen ging ein Mann in ein Bekleidungsgeschäft. Doch statt sich neue Sachen zu kaufen, urinierte der 25-Jährige auf die an Kleiderbügeln hängende Ware. In Polen erleichterte ein 25-Jähriger mitten in einem Bekleidungsgeschäft seine Blase. © KPP Sierpc (Polizei Sierpc) Zu dem ekelhaften Vorfall kam es am Mittwochnachmittag in einem Laden im Einkaufszentrum von Sierpc, rund 125 Kilometer nordwestlich von Warschau entfernt. Nachdem der Mann den Verkaufsraum betreten hatten, öffnete er seine Hose und machte auf die Kleidung Pipi, wie Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten. Mitarbeiter riefen die Polizei, die den "Kunden" festnahm. Er bekannte sich später wegen Sachbeschädigung schuldig, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Ekel News TV-Koch tischt "Eichhörnchen-Risotto" im Frühstücks-Fernsehen auf: Zuschauer reagieren empört Angeblich konnte er sich sein Verhalten nicht erklären. Der Sachschaden liegt bei fast 4500 Złoty (rund 960 Euro). Für die begangene Straftat droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Titelfoto: Screenshot Facebook/Mazowiecka Policja, KPP Sierpc (Polizei Sierpc)