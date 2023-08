31.08.2023 12:41 3.638 Fitness-Influencer macht Ekelfund bei Lidl: "Das ist widerlich! Das stinkt auch!"

Fitness-Influencer Goeerki (36) wollte in einem Supermarkt in Berlin-Altglienicke Eier holen - was er daraufhin entdeckte, ließ den YouTuber erstarren.

Von Mia Goldstein

Berlin - Fitness-Influencer, Christoph Johannes Gehrke (36, Goeerki) wollte in einem Supermarkt in Berlin-Altglienicke Eier holen - was er daraufhin entdeckte, ließ den YouTuber beinahe zum Veganer werden. Lidl bedauert den Vorfall außerordentlich. Als der Fitness-Influencer, Goerki (36) nach einer Eierpackung greifen wollte, machte er diesen Ekelfund. © Screenshot/Instagram/goeerki (Bildmontage) "Guckt Euch das mal an, was neben den Eiern bei Lidl liegt!", ruft Goeerki sichtlich angeekelt in seiner Story auf Instagram. Auf der Verkaufsfläche des Discounters sind drei vermutliche Mäusebabys neben einer angefressenen Eierpackung zu sehen. "Oh, ist das widerlich! Das stinkt auch!", berichtet der Fitness-Influencer, der seinen Ekelfund direkt an der Kasse gemeldet habe. Ekel News Raucher nimmt Antibiotikum ein: Was dann mit seiner Zunge passiert, sorgt für Entsetzen "Ich glaube ich werde hier nichts mehr kaufen, zumindest keine Eier mehr. Da vergeht einem der Appetit! Boah, noch nie so etwas gesehen", sagt Goeerki über die hygienischen Zustände in seinem Stamm-Supermarkt schockiert. "Die Embryos haben sich noch bewegt, so gezuckt mit den Beinen", schüttelt sich der 36-Jährige. "Aber wie kommen die da hin, zum Teufel?", wunderte sich Goeerki sichtlich angeekelt. Der Ekel steckt Goeerki noch in den Knochen Die eingekauften Lebensmittel verspeiste Goeerki (36) nicht mehr nach dem Fund in seinem Discounter. © Screenshot/Instagram/goeerki (Bildmontage) Zu Hause angekommen berichtete Goeerki nach dem Ekelfund, dass er nicht wisse, wann er das nächste Mal wieder Eier essen könne. Auch habe er Bedenken, das in seinem Lieblingsladen gekaufte Hackfleisch sowie die Tomaten zu verspeisen, sodass er sich eine Pizza liefern ließ. "Das ist der Lidl, bei dem ich täglich einkaufe. Die Viecher übertragen einen Haufen an Krankheiten. Das heißt, ich wäre selbst gesundheitlich eventuell davon betroffen." Zudem sei der Influencer kurz vor Ladenschluss gegen 21 Uhr in dem Supermarkt gewesen. "Die Situation, die ich vorgefunden habe, war safe schon einige Stunden genauso. Da muss ich ganz ehrlich auch Mal Kritik üben", rechtfertigte sich Goeerki für sein Video, das seinen Angaben nach nicht bei all seinen Followern gut ankam. Ekel News Sushi bei 18 Grad gelagert, tote Insekten: Karlsruher Restaurant "gewinnt" Ekel-Auszeichnung Die Reaktionen der Mitarbeiter der Filiale in Altglienicke sind nicht bekannt. Auf eine Anfrage bei Lidl zu dem Vorfall hieß es am Donnerstag: "Unmittelbar nach Bekanntwerden haben wir Maßnahmen eingeleitet und prüfen den Sachverhalt vollumfänglich." Die Lebensmittelhändlerkette entschuldigte sich den Angaben nach vielmals bei Goeerki für die erlebte Situation "trotz intensiver Qualitätsstandards". Das Unternehmen wolle direkt mit ihm in Kontakt treten. Erstmeldung, 29. August: 16.29 Uhr; aktualisiert 31. August: 12.40 Uhr.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/goeerki (Bildmontage)