Ärzte entdecken Thermometer in Körper eines Mannes - was er 20 Jahre zuvor verschluckt hatte

Longgang (China) - Ein Mann (32) aus China suchte wegen starken Schmerzen ein Krankenhaus auf. Was Ärzte dann in seinem Körper fanden, kann man sich nicht ausmalen!

Im Zwölffingerdarm eines 32-Jährigen haben Ärzte in China ein Quecksilberthermometer entdeckt. © Screenshot/Weibo/微博

Der Mann wollte sich im "Ersten Universitätsklinikum der Medizinischen Universität Wenzhou" untersuchen lassen, nachdem ihm sein Magen heftige Probleme bereitet hatte. Aus der Routineuntersuchung entwickelte sich dann aber schnell ein kurioser Notfall:

Als die Ärzte den Zwölffingerdarm des 32-Jährigen kontrollierten, stieß man auf einen Fremdkörper. Dieser sollte sich laut der South China Morning Post als ein Quecksilberthermometer entpuppen, dessen Spitze direkt gegen die Darmwand drückte.

Da man nicht ausschließen konnte, dass das Messgerät bereits Verletzungen oder gar innere Blutungen verursacht hatte, landete der Chinese direkt auf dem Operationstisch.

20 Minuten später war der merkwürdige Fremdkörper aus dem Körper des Patienten entfernt.

Der Eingriff gestaltete sich als kompliziert, da das Thermometer sehr nah an den Gallengängen des Mannes gelegen hatte.