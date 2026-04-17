Ärzte entdecken Thermometer in Körper eines Mannes - was er 20 Jahre zuvor verschluckt hatte
Longgang (China) - Ein Mann (32) aus China suchte wegen starken Schmerzen ein Krankenhaus auf. Was Ärzte dann in seinem Körper fanden, kann man sich nicht ausmalen!
Der Mann wollte sich im "Ersten Universitätsklinikum der Medizinischen Universität Wenzhou" untersuchen lassen, nachdem ihm sein Magen heftige Probleme bereitet hatte. Aus der Routineuntersuchung entwickelte sich dann aber schnell ein kurioser Notfall:
Als die Ärzte den Zwölffingerdarm des 32-Jährigen kontrollierten, stieß man auf einen Fremdkörper. Dieser sollte sich laut der South China Morning Post als ein Quecksilberthermometer entpuppen, dessen Spitze direkt gegen die Darmwand drückte.
Da man nicht ausschließen konnte, dass das Messgerät bereits Verletzungen oder gar innere Blutungen verursacht hatte, landete der Chinese direkt auf dem Operationstisch.
20 Minuten später war der merkwürdige Fremdkörper aus dem Körper des Patienten entfernt.
Der Eingriff gestaltete sich als kompliziert, da das Thermometer sehr nah an den Gallengängen des Mannes gelegen hatte.
Thermometer wurde vor 20 Jahren verschluckt
Auf die Frage, wie das Thermometer überhaupt in ihn gelangen konnte, gab der Mann zu, es vor Jahren verschluckt zu haben.
Damals wäre er gerade einmal zwölf Jahre alt gewesen und habe sich nicht getraut, seinen Eltern davon zu erzählen.
Vater und Mutter wären beruflich stark eingespannt gewesen und da er zunächst keine Schmerzen verspürt hatte, habe der Chinese den Vorfall irgendwann einfach verdrängt.
Dass der Fremdkörper aber dann zwei Jahrzehnte unbemerkt im Körper verblieben war, überraschte selbst die erfahrenen Ärzte.
Der Patient konnte von großem Glück reden, dass keine ernsthaften Komplikationen eingetreten waren.
Schließlich hätte das Thermometer zerbrechen und so das Quecksilber im Körper des Mannes freisetzen können.
Titelfoto: Screenshot/Weibo/微博