Frau spürt etwas in ihrem Ohr: Was die Ärzte dann finden, bringt sie zum Weinen

Als Desirae Kelly erfuhr, was wirklich in ihrem Ohr saß, begann sie zu weinen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/desiraekelly (2)

Als Desirae Kelly vor wenigen Tagen mitten in der Nacht aufwachte, merkte sie sofort, dass etwas nicht stimmte. So hatte sie ein merkwürdiges Gefühl in ihrem Ohr, ganz so, als schien sich darin etwas zu rühren.

"Es fühlte sich an, als würde sich ein großer Klumpen Wachs an der Unterseite meines Trommelfells bewegen", erklärte sie auf ihrem TikTok-Account von ihrem Horror-Erlebnis.

Kurzerhand machte sie sich auf den Weg ins Krankenhaus. Und dabei wurde dieses "flatternde" Gefühl in ihrem Ohr langsam schmerzhaft.

Als sie schließlich von einem Arzt behandelt wurde, kamder Schock. Nachdem ihr Ohr mehrfach ausgespült werden musste, kroch etwas aus ihrer Hörmuschel heraus. Kurz darauf bekam Desirae eine Panikattacke.

Tatsächlich hatte es sich eine Springspinne in ihrem Ohr gemütlich gemacht – und die Schmerzen darin verursacht.

"Das ist so widerlich", erklärte sie in einem Video, in dem sie sichtlich überfordert war. Tränen liefen ihr übers Gesicht. "Und ich bin eine wirklich saubere Person."