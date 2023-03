Geht's noch? - "Sushi-Terroristen" beschmutzen Snacks auf dem Fließband!

Japan - Nach diesen Ekel -Aktionen in Sushi-Restaurants werden Liebhaber des japanischen Kult-Gerichts wohl künftig zweimal hinschauen, wenn sie sich beim All-You-Can-Eat neue Häppchen vom Sushi-Laufband auftun: In Japan nahm die Polizei drei Personen fest, die durch extrem unhygienische Aktionen bewusst das Sushi für die anderen Gäste verunreinigten.

Sogenannte "Sushi-Terroristen" lecken ihn Japan die Gerichte an, die auf dem Fließband an ihnen vorbeifahren. (Symbolbild) © kuremo/123rf

Wie der "Spiegel" und das britische News-Portal "The Guardian" am Donnerstag berichteten, haben die als "Sushi-Terror" betitelten Würgereiz-Vorfälle in Japan landesweit für Entsetzten gesorgt.

Auch in den sozialen Medien ist die Empörung groß. Unter dem Hashtag #sushiterrorism vergeht einem schnell der Appetit, wenn man jungen Japanern dabei zuschaut, wie sie das auf dem Fließband vorbeifahrende Sushi anlecken, mit Desinfektionsmittel besprühen oder anderweitig beschmutzen.

All der Ekel ging auch an der japanischen Polizei nicht vorbei. Aus den Berichten geht hervor, dass drei "Sushi-Terroristen" im Alter von 15 bis 21 Jahren in der Stadt Nagoya festgenommen wurden.

Die beiden jungen Männer (19 und 21 Jahre) und das jugendliche Mädchen (15) werden beschuldigt, in einer bekannten japanischen Restaurant-Kette den Betriebsablauf mit ihren widerwärtigen "Streichen" gestört zu haben. Ihnen drohe eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren, schreibt der "Spiegel".