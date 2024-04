Zur Hochzeit: Trauzeuge macht bizarres Ekel-Geschenk - "Ich wünschte, das wäre ein Scherz"

Bedenklich: Jahrelang sammelte der Typ die Fußnägel des Bräutigams, nur um daraus einen Briefbeschwerer zu basteln. (Symbolbild) © 123RF/tatianagorbunova

In dem Geschenk, das in einer braunen Papiertüte daherkam, lag nämlich noch eine Karte mit Hochzeitsgrüßen. Dort heißt es: "An mein Lieblingspaar: [Name des Ehemannes/geschwärzt] war auf dem College ein ekelhafter Kerl. Er hat seine abgeschnittenen Nägel immer überall im Wohnheim liegen lassen", erklärte der Trauzeuge. Doch es wurde noch schlimmer.



"Rate mal, wer sie seit acht Jahren sammelt, fast so lange, wie ihr zusammen seid", hieß es in der Karte weiter. "Ich habe ein paar von meinen eigenen hinzugefügt und sie zu einer Ziegelstruktur geformt. Die Härte kommt daher, dass ich Betonkleber verwendet habe", freute er sich.

Derweil ist der Fingernagel-Gestalter offenbar von der "Nützlichkeit" seines tollen Geschenks überzeugt. An die frisch Verheiratete gewandt, schrieb er: "Du bist die einzige Braut in den USA, die einen Fingernagel-Briefbeschwerer hat!"

Der Trauzeuge beschließt seinen gutgemeinten Gruß mit: "Ich hoffe, ihr habt Spaß am Lachen. Ich freue mich für euch. Herzlichen Glückwunsch."

Doch für die schockierte Braut ist die Sache offenbar klar: Sie dürfte auf "Veränderungen" im Freundeskreis ihres Mannes "hoffen".