Geschwister "leben" unter einem Dach: Einer von beiden hütet ekliges Geheimnis

Nachdem das bizarre Leben der Australierin aufgeflogen war, wurde sie verhaftet. © Screenshot/TikTok/emily98kate

Die Gegend um Geelong im australischen Bundesstaat Victoria gilt als edel. Der Frau, die bereits Ende Dezember 2022 verhaftet wurde, sah man ihren "besonderen" Wohlstand aber nicht an. Bilder zeigen eine Gestalt mit grau-blondem Haar, dünnen Beinen und einer orangen Weste.

Wie die New York Post, lebte die Australierin nicht in Saus und Braus, sondern zwischen Unmengen von Müll, Fäkalien und toten Ratten in einem stinkenden Haus. Der Bruder der Verhafteten leistete ihr Gesellschaft, allerdings nicht im herkömmlichen Sinne. Denn der Mann soll schon bis zu fünf Jahre lang tot gewesen sein!

Als die Polizei auf den Fall aufmerksam wurde und an der Haustür klingelte, um "das Wohlergehen eines männlichen Bewohners zu überprüfen", fanden die Beamten nur noch ein blutiges Skelett.

Zuvor habe es mehrere Beschwerden von Nachbarn gegeben, die sich von Gestank und der offenbar psychisch kranken Frau gestört gefühlt hätten.