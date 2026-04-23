Horror-Unfall beim Toilettengang: Touristin stürzt in Fäkalien-Grube

Northern Territory (Australien) - Es sollte ein ganz gewöhnlicher Toilettengang werden - doch genau das wurde einer Touristin im australischen Outback zum Verhängnis.

Die Frau musste mehrere Stunden in hüfthohem Abwasser ausharren. © Bildmontage: X/Screenshot/Action for Alice 2020

Denn wie news.com.au berichtet, war eine junge Frau am Sonntag durch den Boden einer abgelegenen Outback-Toilette im Henbury Meteorites Conservation Reserve im Northern Territory gebrochen und dabei rund zwei Meter tief in eine Abwassergrube gestürzt.

Ihre Familie versuchte zunächst, ihr aus eigener Kraft zu helfen - jedoch ohne Erfolg.

Da es in der abgelegenen Region keinen Handyempfang gab, mussten sie schließlich etwa eine Stunde in die nächstgelegene Stadt fahren, um Hilfe zu holen.

Insgesamt musste die Touristin rund drei Stunden in hüfthohen Fäkalien ausharren, bevor Rettung eintraf.