Mutter lässt Tochter kurz allein - und bereut es kurz darauf zutiefst
USA - Eine Mutter aus den USA musste auf die harte Tour daran erinnert werden, dass man kleine Kinder lieber nicht unbeaufsichtigt lässt: Ihre Tochter nutzte den unbeobachteten Moment, um die Totenruhe ihrer Großmutter auf wahrlich drastische Weise zu stören.
Die TikTokerin "Eillac Aircrag" hielt den verstörenden Vorfall auf Kamera fest: "Meine Tochter hat heute die Asche meiner Mutter gegessen! ✨✨✨😵💫😵💫💀", schreibt sie zu ihrem Beitrag.
In ihrem Clip ahnt man zunächst nichts Böses: Die dreifache Mutter schwenkt einmal über ein Klavier, dessen Tasten und Tastenklappe mit einer weißen, puderartigen Substanz bestreut sind.
Man könnte annehmen, dass das kleine Mädchen mit Mehl oder Ähnlichem gespielt hatte und dann ein Malheur auf dem Instrument geschah - wäre da nicht die Frage, die Userin "Eillac Aircrag" ihr dann stellt: "Millie, hast du meine Mutter gegessen?"
Nun sollte allen Zuschauern klar sein, dass es sich bei der mehlartigen Substanz um die Überreste einer Verstorbenen handelt.
Noch skurriler wird es dann, als ein Mann, bei dem es sich offenbar um Millies Onkel handelt, wissen will, ob die Asche "gut geschmeckt" hat. Das Mädchen, das wohl um die drei oder vier Jahre alt ist, bejaht die Frage, woraufhin die Erwachsenen in lautes Gelächter ausbrechen.
Doch wie konnte es so weit kommen?
Kind isst aus Versehen Asche seiner Oma: Video wird millionenfach geklickt
"Mein Bruder und ich haben die Sachen unserer verstorbenen Mutter durchgesehen, die seit 12 Jahren auf dem Dachboden lagen", schreibt Millies Mama auf TikTok. "Ich wollte nach meinen Kindern sehen und bemerkte, dass meine Tochter bis zu den Ellbogen in der Asche meiner Mutter steckte."
Auch wenn sie im Video trotz der dramatischen Umstände ziemlich entspannt rüberkam, war der Vorfall für die US-Amerikanerin ein Schock: "Das kannst du dir nicht ausdenken", meint die Dreifach-Mama.
Während ihr Bruder die Asche anfangs noch mit einem Pinsel und einer Schüssel retten wollte, griff er kurz darauf zu einem Staubsauger, um das Klavier von Großmutters Nachlass zu befreien.
Der Clip sorgte im Netz natürlich für ordentlich Aufsehen. "Zählt das als Kannibalismus?? 😭", fragt eine Zuschauerin verunsichert. Eine andere Person meint ganz trocken: "Oh, das ist eine andere Art von Reinkarnation."
Andere schimpfen, dass Kinder ja alles andere außer das "verdammte Gemüse" futtern würden. Ein User fasst die Situation ziemlich treffend zusammen: "Niemand muss hungern, wenn Oma da ist."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/eillac.aicrag