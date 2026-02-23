Mutter lässt Tochter kurz allein - und bereut es kurz darauf zutiefst

USA - Eine Mutter aus den USA musste auf die harte Tour daran erinnert werden, dass man kleine Kinder lieber nicht unbeaufsichtigt lässt: Ihre Tochter nutzte den unbeobachteten Moment, um die Totenruhe ihrer Großmutter auf wahrlich drastische Weise zu stören.

Die kleine Millie hatte die Urne, in der die Asche ihrer Großmutter abgefüllt worden war, zerstört - und gekostet! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/eillac.aicrag

Die TikTokerin "Eillac Aircrag" hielt den verstörenden Vorfall auf Kamera fest: "Meine Tochter hat heute die Asche meiner Mutter gegessen! ✨✨✨😵‍💫😵‍💫💀", schreibt sie zu ihrem Beitrag.

In ihrem Clip ahnt man zunächst nichts Böses: Die dreifache Mutter schwenkt einmal über ein Klavier, dessen Tasten und Tastenklappe mit einer weißen, puderartigen Substanz bestreut sind.

Man könnte annehmen, dass das kleine Mädchen mit Mehl oder Ähnlichem gespielt hatte und dann ein Malheur auf dem Instrument geschah - wäre da nicht die Frage, die Userin "Eillac Aircrag" ihr dann stellt: "Millie, hast du meine Mutter gegessen?"

Nun sollte allen Zuschauern klar sein, dass es sich bei der mehlartigen Substanz um die Überreste einer Verstorbenen handelt.

Noch skurriler wird es dann, als ein Mann, bei dem es sich offenbar um Millies Onkel handelt, wissen will, ob die Asche "gut geschmeckt" hat. Das Mädchen, das wohl um die drei oder vier Jahre alt ist, bejaht die Frage, woraufhin die Erwachsenen in lautes Gelächter ausbrechen.

Doch wie konnte es so weit kommen?