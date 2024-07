"Ist das Haut?" Als Paar Limo-Dose aufschneidet, wird ihnen kotzübel

Das Paar erklärt in ihrem TikTok-Video , was die Entdeckung dokumentiert, dass es sogar so aussieht, als hätte der Fund eine Art "Haut".

In der Flüssigkeit schwamm ein undefinierbares, schleimiges Etwas. Und nicht nur das: "Als ich in die Dose schaute, war da auch noch etwas drin."

Laine Bullingers Freund Garett hatte sich an jenem Tag eine Dose Limonade in der Geschmacksrichtung "Erdbeer-Vanille" gegönnt, als ihm nach ein paar Schlucken klar wurde, dass ihm das Getränk nicht so wirklich schmeckt. Aus diesem Grund bot er die Dose seiner Freundin an, die den Rest des Inhalts in ein Glas goss.

Das ganze Ausmaß des Ekels wurde den beiden bewusst, als sie die Dose von "OLIPOP" aufschnitten. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Laine Bullinger

Laine und ihr Partner hatten sich gleich mehrere Dosen vom Hersteller "OLIPOP" bestellt, um das neue Getränk auszuprobieren. Das Unternehmen wirbt mit einer "neuen Art von Limonade, die aus Pflanzenfasern und Präbiotika" hergestellt ist. Für Softdrink-Fans könnte dies also eine gesündere Alternative zu den sonst stark zuckerhaltigen Chemie-Getränken darstellen.

Auch das Paar aus Mason City setzt schon länger auf präbiotische oder auch Kombucha-Getränke. Was sie nun aber mit einer Dose von "OLIPOP" erlebten, wäre ihnen noch nie passiert. "Ich hätte nie gedacht, dass wir die Leute sein würden, die etwas Ekliges in ihrer Dose bekommen", so die US-Amerikanerin auf TikTok. In ihrem Beitrag fragen sie andere User: "Bitte, wir flehen euch an, kann uns jemand sagen, was Garrett gerade getrunken hat?"

Doch aus der Ferne können die Zuschauer ihnen auch keine eindeutige Antwort geben. Deshalb bleibt den beiden Limo-Trinkern nur eine Option: Obwohl ihr Fund sie ganz offensichtlich ziemlich anekelt, kann sich Laine überwinden, den Schleim aus der Dose zu holen und in eine Plastiktüte zu verfrachten.

Die Entdeckung soll jetzt in ein Labor geschickt werden, um ein für alle Mal zu klären, was Garett da zu sich genommen hat.

Laine informierte auch das Unternehmen. "OLIPOP" hatte natürlich großes Interesse an einer Probe, doch die US-Amerikanerin entschied sich, den Schleim lieber an jemand Unabhängigen zu senden. Zudem zeigte sich der Getränke-Hersteller großzügig: "Sie haben wirklich höflich angeboten, uns mehr Olipop zu schicken, was wir abgelehnt haben. […] Ich glaube, im Moment haben wir kein großes Vertrauen in das Unternehmen."

In den nächsten Wochen wird sich zeigen, was wirklich in der Dose war - und ob sich Garett eventuell Sorgen machen sollte.