Ekliger Vorfall: 23-Jährige verunreinigt Lebensmittel mit Urin und filmt sich dabei

Keene (USA) - Empörung im Netz: Eine Mitarbeiterin (23) eines Supermarkts sorgt im US-Bundesstaat New Hampshire mit verstörenden Videos, in denen sie Urin über Lebensmittel träufelt, für Aufsehen - jetzt droht ihr ein Prozess!

Wie viele Supermärkte von den verstörenden Taten der 23-Jährigen betroffen sind, bleibt unklar. (Symbolbild) © 123RF/topntp

Wie New York Post berichtet, wird Kelli Tedford beschuldigt, am 10. Februar verstörende Videos gedreht zu haben, in denen sie Lebensmittel in einem Supermarkt absichtlich verunreinigt und die Clips auf den sozialen Medien veröffentlicht hat.

Ihre Taten reichen bis zu vier Jahre zurück, in denen sie immer wieder Lebensmittel ungenießbar machte.

Nun wurde sie am 21. Februar verhaftet und muss sich am 7. April vor Gericht wegen Sachbeschädigung verantworten.