Schlimmster Schmerz ihres Lebens: Mutter ist nach günstiger Zahn-OP im Ausland völlig entstellt

Von der einst glücklichen DJane ist nicht mehr viel übrig: Nach einer Zahn-OP im Ausland geht es Leanne Abeyance (40) mehr als schlecht. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/djabeyance

Leanne Abeyance hat derzeit nur einen Wunsch: Sie will das, was in der Türkei in einer Beauty-Klinik passiert ist, um jeden Preis wieder rückgängig machen.

Die 40-Jährige aus dem britischen Telford war ins Ausland gereist, um dort ihre 13 Jahre alten Veneers durch Implantate ersetzen zu lassen. Da der Eingriff in Großbritannien um die 40.000 Pfund Sterling (umgerechnet etwa 47.500 Euro) gekostet hätte, stand für die Mutter schnell fest, dass sie das Angebot aus der Türkei über rund 8000 Pfund Sterling (rund 9400 Euro) annehmen würde.

Nur wenige Wochen, nachdem man die DJane mit provisorischen Zähnen, die nach ein paar Monaten ausgetauscht werden sollten, wieder in ihr Heimatland geschickt hatte, begann sich ihr Körper gegen die Fremdkörper zu wehren.

Es begann zunächst mit Kopf- und Zahnschmerzen sowie einer Nasennebenhöhlenentzündung. Dann veränderte sich Leannes Gesicht plötzlich, ihre Nase begann anzuschwellen und danach regelrecht ineinander zufallen.