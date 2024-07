Tochter kriegt Horror-Essen mit Blutspritzern bei Burger King: "Mama, ich will keinen Ketchup"

Getzville (New York, USA) - Eine Mutter hat für ihre Tochter (4) ein King Jr. Menü mit Burger und Fritten bei der Fast-Food-Kette Burger King bestellt. Doch was ihre Kleine erhalten hat, war ein offenbar mit Blutspritzern übersätes, ekelerregendes Essen!

Tiffany Floyd erlebte den Horror, als sie bei Burger King bestellte. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/mindbodymomm

Die geschilderte Erfahrung, die von der New Yorkerin Tiffany Floyd kürzlich bei TikTok geteilt wurde, ist nichts für schwache Mägen!

Laut ihr bestellte sie das Horror-Menü für ihre Tochter in einem Lokal in Getzville und überreichte es ihr - ohne vorher hineinzuschauen! "Mama, ich wollte keinen Ketchup", hörte sie die Kleine sagen, bevor sie sicherlich fassungslos in die Tüte starrte, die sie in dem Drive-in bekam.

In dem Clip zeigt die schockierte Mutter die Verpackung des Burgers, die offenbar übersät mit kleinen Blutspritzern ist. Diese seien laut ihr nicht nur auf dem Burger gewesen, sondern auch überall in der Verpackung zu finden.

Später rief sie bei dem Schnellrestaurant an und fragte, wie das passieren konnte. Angeblich erzählte ihr der Manager des Lokals, dass sich jemand in die Hand geschnitten hätte und sie ihr Geld zurückkriegen würde.