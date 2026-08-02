Python tötet Mann auf dem Heimweg und verschlingt ihn komplett

Nord-Molukken (Indonesien) - Den nächtlichen Besuch in einer Bar sollte ein Mann in Indonesien später mit dem Leben bezahlen: Auf dem Heimweg durch einen Wald wurde der 35-Jährige von einer riesigen Schlange angegriffen, getötet und anschließend im Ganzen verschlungen.

In Indonesien hat ein sieben Meter langer Python einen Mann getötet und verschlungen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Hasim Lumbessy hatte kurz vorher in einer Kneipe in Nord-Molukken ausgelassen gefeiert und sich anschließend allein durch ein Waldgebiet auf den Weg ins Dorf Waksakai gemacht.

Gegen 3 Uhr morgens soll dann laut LAD Bible ein sieben Meter langer Python aus dem Unterholz hervorgeschossen sein und sich im Bein des betrunkenen 35-Jährigen festgebissen haben. Anschließend habe ihn die Schlange umschlungen und so lange gewürgt, bis Hasim seinen letzten Atemzug tat.

Nachdem er nicht von der Feier nach Hause zurückgekehrt war, machten sich seine Angehörigen Sorgen und begannen am nächsten Morgen nach ihm zu suchen.

Entlang des Weges durch den Wald mussten sie dann einen schrecklichen Fund machen:

"Unterwegs entdeckten sie Blut auf dem Boden und fanden dann die persönlichen Gegenstände des Opfers, darunter einen Rucksack, eine Umhängetasche und Sandalen", berichtet der örtliche Polizeichef.