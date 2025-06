Paar bleibt der Mund offen stehen, als sie sehen, was nach ihrem Urlaub zu Hause auf sie wartet

Granada (Spanien) - Der Urlaub eines Paares aus Spanien endete in einem Albtraum, als sie bei der Rückkehr in ihr Haus eine ekelhafte Überraschung vorfanden.

Als Julia und ihr Partner aus dem Urlaub zurückkehrten, wartete zu Hause eine unschöne Überraschung auf sie. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/@guavouk/

Beim Betreten ihres Zuhauses im spanischen Granada entdeckten Anwohnerin Julia und ihr Partner gleich mehrere merkwürdige schwarze Flecken an Decken und Zimmerwänden. Was zunächst vielleicht wie ein Schimmelbefall aussah, entpuppte sich als etwas viel Widerwärtigeres:

Im Haus des Paares fand man an gleich Dutzend verschiedenen Stellen Spinnennester mit Hunderten Tieren.

In einem Video, das Julia in dem Moment der schockierenden Entdeckung aufgenommen hatte, sieht man die Blondine fassungslos in ihrem Haus umhergehen, während sie immer wieder neue Nester mit den großen, schwarzen Krabbeltieren feststellen muss.

"Wir sind gerade aus einem kurzen Urlaub wiedergekommen und unser Haus wurde buchstäblich von Spinnen übernommen", erklärt sie in dem Clip. "Ich bin so erschrocken."

Verzweifelt fragt sie sich, warum das ausgerechnet ihnen widerfahren musste.