56-Jährige fühlt sich zu Jüngeren hingezogen: "Ich date nur Männer in den 20ern, weil der Sex besser ist"

Chicago (Illinois, USA) - Elaina St. James fühlt sich längst nicht wie eine 56-Jährige. Ihren Bürojob hat sie für OnlyFans an den Nagel gehängt, verdient mit ihrem Körper inzwischen jede Menge Geld. Doch auch im Liebesleben könnte es nicht besser laufen. Der Grund? Elainas Beuteschema sind junge Männer!

Elaina (56) verdient mit ihrem Körper inzwischen viel Geld. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/elainastjames

Vor etwa vier Jahren fing die US-Amerikanerin an, deutlich jüngere Männer zu daten. Wie der Daily Star berichtete, offenbarte sie gegenüber NudePR: "Ich gehe nur noch mit Männern aus, die in ihren 20ern sind. Vor ein paar Monaten habe ich mir einen 23-jährigen Liebhaber geschnappt. Ich hatte in der Vergangenheit schon Liebhaber, die jünger waren als ich, aber er ist bisher der Jüngste."

Gründe für eine Liaison mit einem jüngeren Mann gebe es viele. Auf der einen Seite liebe Elaina das jugendliche Aussehen und die Vitalität: "Im Gegensatz zu älteren Männern haben Junge tolle Körper, sie sind an manchen Stellen weich."

Auf der anderen Seite stehe der Geschlechtsverkehr. "Der Sex ist einfach besser", gibt Elaina zu.

Wichtig sei es dem Erotikmodel aber, dass ihr Partner volljährig ist und in Amerika legal Alkohol trinken darf.

Nur Männer über 40 würden der 56-Jährigen nicht mehr ins Haus, oder vielmehr ins Bett, kommen, wie sie sagt: "Ich kann mir nicht mehr vorstellen, mit jemandem über 40 auszugehen, weil sie mir einfach zu mürrisch sind."