Berühmte Sex-Arbeiterin verrät: Darum bezahlen immer mehr Frauen für Geschlechtsverkehr

Sydney - Unter dem Pseudonym Samantha X verdiente sich Amanda Goff (45) als Edel-Escort-Dame ein goldenes Näschen. Doch inzwischen ist die Australierin vor allem als Kolumnistin und Schriftstellerin tätig. Nun gab sie wieder einmal einen Einblick in ihre frühere Branche und offenbarte, wieso viele Frauen inzwischen für Sex bezahlen.

Samantha X alias Amanda Goff (45) klärt in ihren Kolumnen über die Sex-Arbeiter-Branche auf. © Fotomontage: Screenshots/Twitter/amanda__goff

Viele Jahre als "Australiens berühmteste Escort" bekannt, weiß die 45-Jährige auch heute noch genau, was in der Branche vor sich geht. In einer Kolumne für die Daily Mail Australia schreibt sie über die Sex-Lust von Frauen.

Blumen, Romantik und Diamanten seien ihrer Meinung nach nicht mehr das, was Frauen wollen. Die Dame von heute würde sich stattdessen männliche Escorts buchen.

"Frauen brauchen keine Verbindung wie Männer; wir bekommen unsere emotionalen Bedürfnisse von unseren Freunden, unserer Familie und sogar unseren Haustieren erfüllt", schreibt Goff. "Frauen wollen kein stundenlanges Reden. Davon haben wir in unserem wirklichen Leben genug."

Was Frauen angeblich wirklich wollen: Sex. Deswegen würden auch immer mehr Frauen fremdgehen und für Geschlechtsverkehr bezahlen, erklärte die ehemalige Sex-Arbeiterin.

Der erste von drei Gründen dafür sei, dass die Damen ihr Selbstbewusstsein zurückerlangen wollen würden. "So freudig sie auch ist, Mutterschaft kann ein Schlag auf unser Selbstwertgefühl sein, und Frauen können sich unsexy und unerwünscht fühlen."

Goff berichtet von Frauen, die ihr erzählt hätten, wie ihre Liebe zum eigenen Körper nach Treffen mit männlichen Escorts wieder gestiegen sei.