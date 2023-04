Catherine Knight ging zur Uni, um Ärztin zu werden - doch dann kam alles ganz anders

Catherine Knight (29) schmiss die Uni, um Model zu werden. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/xcatknightx

"Ich habe die Schule beendet und bin zur Universität gegangen, weil ich Ärztin werden wollte. Aber die Uni hat mir keinen Spaß gemacht. Es hat mir einfach gar nicht gefallen", erzählte die 29-Jährige dem Daily Star.

Schon während ihrer Studienzeit hatte sie begonnen, als Model zu arbeiten - ihre Karriere ging stetig bergauf. "Also hörte ich auf, zur Universität zu gehen, und fing an zu reisen", berichtete Catherine, die auch zwei Jahre in Berlin wohnte und inzwischen in Budapest lebt. Ihr Studium bezeichnet sie mittlerweile als "langweilig".

Zu Beginn der Pandemie wurde das Geld schließlich knapper. Also versuchte das Model sich auf OnlyFans! "Aber meine Mutter war anfangs wirklich angepisst, als ich mit OnlyFans angefangen habe", erinnerte sie sich.

"Sie liebte, dass ich modelte, das ist wie ein Traum für jede Mutter." Von der Sex-Arbeit ihrer Tochter hielt sie hingegen weniger. Das änderte sich erst, als sie bemerkte, wie viel Geld Catherine mittlerweile verdiente.