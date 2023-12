EU drückt Online-Sexplattformen wie Pornhub schärfere Regeln auf!

Brüssel - Sexfilme, Pornovideos und Live-Strips: Online-Plattformen mit solchen Angeboten haben in der EU riesige Nutzerzahlen. Die EU-Kommission will nun mehr Informationen haben - vor allem, um Kinder und Jugendliche zu schützen.

Mit dem neuen Gesetz soll schneller und effektiver gegen illegale Inhalte vorgegangen werden. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Mehrere Sex- und Pornoplattformen im Internet müssen in der EU künftig besonders scharfe Regeln gegen illegale Inhalte erfüllen. Die EU-Kommission stufte am Mittwoch in Brüssel Pornhub, Stripchat und XVideos als "sehr große Online-Plattformen" unter dem neuen Gesetz über digitale Dienste ein.

Die Unternehmen stehen damit, was die Regulierung betrifft, künftig auf einer Stufe mit den Plattformen X, Facebook, TikTok und mehreren Google-Diensten.

Das Gesetz über digitale Dienste (DSA) soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte auf ihren Seiten schneller entfernen als bislang. Nutzern wird es wiederum einfacher gemacht, solche Inhalte zu melden.

Grundsätzlich müssen große Dienste mehr Regeln befolgen als kleine.

Betroffen sind derzeit solche mit mehr als 45 Millionen aktiven Nutzern im Monat in der EU. Von ihnen geht aus Sicht der Kommission ein besonders großes Risiko für die Gesellschaft aus.