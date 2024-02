Frau war früher nie selbstbewusst: Jetzt hat sie Sex vor der Kamera

Serenity Cox (39) hat beruflich umgesattelt: Neben ihrem Beruf im Gesundheitswesen ist sie auch in der Erotik-Branche tätig. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/serenitycox.official

In ihrer Kindheit und Jugend hat sich Serenity Cox in ihrem Körper nie wohlgefühlt. "Ich war nicht immer die körperbewussteste und kontaktfreudigste Person", verriet die heute 39-Jährige in einem Interview mit dem Daily Star.

Doch mit den Jahren wurde Serenity reifer und auch selbstbewusster: "Ich habe jetzt ein größeres Selbstvertrauen und eine größere Offenheit in Bezug auf meinen Körper als in meiner Jugend."

Zwar ist die brünette Schönheit hauptberuflich noch immer als Mitarbeiterin im Gesundheitswesen tätig, hatte jedoch "Lust auf etwas Neues". Demnach meldete sich Serenity bei OnlyFans an und verkauft nun erotische Filmchen, die sie und ihren Mann beim Liebesspiel zeigen.

Damals war die Kanadierin Mitte 30, als sie in die Erotik-Branche einstieg: "Ich habe einen liebevollen Partner, der mich unterstützt, und ich war finanziell und beruflich gut aufgestellt, als es anfing."