Junge Frau will im Bikini ins Flugzeug steigen, dann wird ihr der Eintritt verwehrt

Von Anne Winter

Navegantes (Brasilien) - Kine-Chan (21) ist leidenschaftliche Cosplayerin und OnlyFans-Model. Weil sie sich in ihrer aufreizenden Cosplay-Kleidung so sehr wohl fühlt, wollte die 21-Jährige in dieser auch ins Flugzeug steigen. Doch der Eintritt sei ihr verwehrt worden - aufgrund des "unangemessenen Outfits".