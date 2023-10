Kult-Kalender der Feuerwehr: Kein Schlauch in der Hand, trotzdem ziemlich heiß!

Gold Coast (Australien) - Die Hosenträger hängen lässig herunter, die Posen sind verführerisch und das Lächeln dieser heißen Kerle erst ... Der neue australische Feuerwehrkalender ist erschienen und heizt auch 2024 mächtig an!

Die Hotties arbeiten allerdings nicht nur bei der städtischen Feuerwehr, sondern beispielsweise auch in der Luftfahrt oder beim Militär.

Denn im nächsten Jahr gibt es neben der klassischen Ausgabe auch jeweils eine mit Hunden , Katzen und verschiedenen anderen Tieren, die sich sanft an die Muskelpakete schmiegen, sowie eine Action-Ausgabe.

Seit er 1993 zum ersten Mal erschien, konnten Dank der Erlöse mehr als 3,4 Millionen Dollar (umgerechnet rund 3,2 Millionen Euro) an Wohltätigkeitsorganisationen in ganz Australien gespendet werden, darunter für krebskranke Kinder, die Krebsforschung und den Tierschutz.

Und auch Australiens Feuerwehrleute auf dem Land profitierten davon, dass der Kalender so heiß begehrt ist und Unterstützer in über 90 Ländern hat, darunter in Deutschland, Taiwan, den USA und Japan. Bestellung unter: australianfirefighterscalendar.com.