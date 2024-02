Nach sinnlichem Kuss: Frau wirbt unfreiwillig für Sex-Ausstellung

Eine Frau aus New York ließ sich beim Küssen ihrer Freundin fotografieren. Ohne es zu wissen, wurde sie damit zum Werbegesicht für eine erotische Ausstellung.

Von Marcus Scholz

New York City (USA) - Eine Künstlerin aus den USA streitet sich mit dem New Yorker "Museum of Sex" herum. Es geht um einen Kuss unter Frauen, Werbung und viel Geld.

Julia Sinelnikova (34) ist Künstlerin und war jahrelang unfreiwillig Werbegesicht für eine frivole Ausstellung. © Screenshot/Instagram/or_acle Julia Sinelnikova knutschte für Social-Media-Fotos gerade mit ihrer damaligen Freundin im "Superfunland", einer erotisch-dekadenten Ausstellung, herum, als die beiden Frauen von einem Fotografen abgelichtet wurden. Etwas mehr als vier Jahre ist der Kuss mittlerweile her. Heute will Sinelnikova nachträglich einen Haufen Geld für das Bild haben. Der Grund ist simpel: Das bekannte "Museum of Sex" nutzte die Aufnahme, um Werbung für sein "Superfunland" zu machen. Allerdings ohne die 34-Jährige um Erlaubnis zu fragen. In ganz New York ist die Künstlerin noch heute zu sehen. Egal ob in der U-Bahn, auf LED-Anzeigen oder im Internet, wo das Foto millionenfach klickte - Sinelnikova wurde unfreiwillig zum Werbegesicht. Am Obersten Gerichtshof von Manhattan klagt sich die junge Frau dafür nun 275.000 US-Dollar (umgerechnet rund 250.000 Euro) Schadenersatz ein. Erotik Frau war früher nie selbstbewusst: Jetzt hat sie Sex vor der Kamera Gegenüber der New York Post sagte die 34-Jährige, das Ausmaß der Fotoreichweite erst erkannt zu haben, als sich Ende 2023 viele Bekannte meldeten und nach dem Bild fragten.

"Museum of Sex" steigerte mit Kuss-Foto seine Ticketverkäufe