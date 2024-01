Nachdem sie schwere Vorwürfe an die Branche äußerte: Junger Porno-Star tot aufgefunden!

Thaina Field wurde nur 24 Jahre alt. © Montage: TikTok/thaina.fields.2

Wie das News-Portal La República kürzlich berichtete, wurde die Peruanerin am Samstag tot in ihrer Wohnung in Trujillo aufgefunden. "Ich kann keine weiteren Details nennen, weil mir die Nachricht so wehtut", bestätigte Kollegin Alejandra Sweet das Ableben ihrer engen Freundin.

"Leute, ich kann euch nur sagen, ihr sollt für sie beten [....]. So, wie sie ist, bin ich mir sicher, dass sie ein kleiner Engel ist", schrieb Sweet auch während einer Q&A-Runde auf ihrer Instagram-Seite.

Auch die peruanische Porno-Produktionsfirma "Milkey Peru" äußerte sich per Instagram zum Tod der 24-Jährigen: "Wir können das nicht glauben, wir weigern uns, ohne dich zu sein, wir würden dich gerne noch einmal sehen, 'Chinita'. Wir hoffen, dass uns jemand aus diesem bösen Traum weckt, du wirst immer in unseren Herzen sein."

Besonders der Umstand, dass Thaina erst vor acht Monaten mit heftigen Vorwürfen an die Öffentlichkeit ging, sorgt nun für Wirbel unter ihren Fans. Sie habe zu Beginn ihrer Laufbahn "sehr starken" sexuellen Missbrauch erfahren, sagte sie damals.

"Ich habe sexuelle Belästigung und Missbrauch erlitten, nachdem ich angefangen habe, Inhalte für Erwachsene zu erstellen."