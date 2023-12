O du Fröhliche! Darum sollten Paare zu Weihnachten auf (S)Experimente verzichten

Vorsicht beim Liebesspiel über die Feiertage! Zu viel Lust kann schmerzhaft werden. (Symbolbild) © 123rf/4pmproduction

Neben Gänsebraten essen und Geschenke auspacken ist nach einem oftmals turbulenten Jahr endlich Zeit für Zweisamkeit. Aber Vorsicht, liebe Pärchen: Nachdem Ihr Euch die Klamotten vom Leib gerissen habt, gebt schön acht aufeinander!

Denn wie Der Standard berichtete, nimmt über die Feiertage die Zahl an Penisbrüchen drastisch zu. Ein etwas zu abenteuerliches und wildes Liebesspiel kann also schnell im Krankenhaus enden. "Das umgekehrte Cowgirl ist zum Beispiel so eine Stellung", so Nikolaos Pyrgidis, Urologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Das British Journal of Urology veröffentlichte jüngst eine Studie zum Thema. Unter Pyrgidis' Leitung wurden Krankenhausdaten von 3421 Männern, die in Deutschland zwischen 2005 und 2021 beim Sex verunfallten und eine Penisfraktur erlitten, analysiert.

Die Erkenntnisse der Wissenschaftler waren verblüffend: Wäre an jedem Tag Weihnachten, hätte es in Deutschland seit 2005 stolze 43 Prozent mehr Penisfrakturen gegeben.