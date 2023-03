OnlyFans-Superstar gibt eine Million für Beauty OPs aus - vor diesem Eingriff warnt sie!

London - Seit sie vor rund 13 Jahren an der Talentshow "The X Factor UK" teilnahm, führt Chloe Khan (30) ein Leben in Saus und Braus. Inzwischen gehört sie sowohl auf Instagram, als auch auf OnlyFans zu den größten Stars. Ihre Einnahmen gibt die Britin gerne für Beauty-Eingriffe aus - doch vor einer OP warnte die Influencerin nun.