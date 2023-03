Patricija Ionel zieht im Playboy blank: Das hält Mann Alexandru von der Aktion

Und stellte klar: "Für alles, was Frauen machen, brauchen sie eine Legitimierung", so die schöne 28-Jährige. "Wir werden oft kritisiert: Wenn du zu angezogen bist, bist du eine Nonne – wenn du dich ausziehst, eine Schlampe. Ich bin dafür, dass jede Frau machen kann, was sie gut findet."

Was Patricija an Männern schätzt? "Er muss clever sein und was im Köpfchen haben. Ich finde Männer gut, die alles für ihre Frau machen würden, aber trotzdem gerne die Führung übernehmen." Letzteres hat Alexandru in diesem Fall offensichtlich getan.

2022 wurden die beiden Profi-Tänzer - die nicht nur für "Let's Dance" auf dem Tanzparkett stehen, sondern zuletzt auch den 1. Platz Weltmeisterschaft Showdance Professionals Standard belegten - Eltern eines kleinen Sohnes. Noelis heißt der Einjährige, der ganze Stolz der kleinen Familie.