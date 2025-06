Umfrage bestätigt: Das sind im Sommer die schlimmsten Stil-Sünden der Männer

München - Kurze Hosen, kurzärmlige Karo-Hemden, String-Badehosen: Im Sommer können Männer bei einigen Outfit-Gelegenheiten ordentlich danebengreifen. Sicher, bequem mag vieles sein. Aber der Look bleibt dabei auf der Strecke. Doch was sind dabei die größten Sünden?

Alles in Kürze

"Eine Kombination aus einfarbigem T-Shirt ohne Print (62 Prozent), kniekurzen Jeans (46 Prozent) und einfarbigen Socken (40 Prozent) in Sneakern (63 Prozent)", lautet das Resultat der Umfrage. Und das alles am besten ohne Kopfbedeckung.

Und genau so ist es auch. Für 76 Prozent der weiblichen Befragten ist genau das die Definition für "Mut zur Hässlichkeit". Es gibt aber noch weitere.

Und alle warten natürlich jetzt darauf, dass der absolute Klassiker, das Nummer-1-No-Go der Fashion-Welt, ja, der Inbegriff der Geschmacklosigkeit, an der Spitze steht: Socken in Sandalen.

Da kann man(n) nicht viel falsch machen: Einfarbiges Shirt und Jeans (egal ob lang oder kurz) sind ein zeitloser Klassiker. (Symbolfoto) © 123rf/zamuruev

In Auftrag gegeben hat sie das Männermagazin "Playboy", durchgeführt wurde die repräsentative Umfrage durch das Instituts Norstat.

Weit weg von diesem Ideal-Bild sind jedoch die übrigen Mode-Sünden aus Frauensicht, die es ins Ranking geschafft haben:

Socken in Sandalen – 76 Prozent



zu knappe Männerbadehosen (String) – 68 Prozent



zu tief sitzende Shorts ("Bauarbeiter-Dekolleté") – 62 Prozent



zu kurze Shirts (bauchfrei) – 61 Prozent



ungepflegte Füße in Flipflops – 57 Prozent



merklicher Schweißgeruch – 54 Prozent



weit aufgeknöpfte Hemden – 50 Prozent



Schweißflecken auf der Kleidung – 50 Prozent



Radlerhosen – 48 Prozent



Sprüche-/Motto-Shirts – 45 Prozent



Muscle Shirts mit Jogginghose – 45 Prozent



grellfarbige Hawaiihemden – 40 Prozent



Feinrippunterhemden – 40 Prozent



sichtbare Rückenhaare – 40 Prozent



Vor allem bunte Männerkleidung und solche, die viel Haut und Körperhaar sehen lässt, passen also so gar nicht ins Beuteschema der Frauen in Deutschland.

Absolut okay sind Sonnenbrillen. Zumindest bei Sonne. Und draußen. Und wer es noch genauer nachlesen möchte: Die kommende Ausgabe des "Playboy" erscheint am Donnerstag.