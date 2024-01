Witwe von Playboy-Gründer Hefner packt aus: So mies war "Hef" im Bett!

Crystal Hefner (37, r.) beschreibt ihren verstorbenen Mann Hugh Hefner (†91) als schlechten Liebhaber. (Archivbild) © Armando Brown/The Orange County Register/dpa

Über den Liebesakt mit der Playboy-Ikone fand die 37-Jährige in ihrem Buch "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself" keine guten Worte, wie das US-Magazin "Page Six" berichtete.

Während sich "Hef" von dem damals 21-jährigen Playboy-Bunny verwöhnen ließ, habe er bloß da gelegen und an den Spiegel an der Decke gestarrt.

"Er wirkte weniger erfahren als einige der jugendlichen Männer, mit denen ich zuvor zusammen war. Mir wurde klar, dass Hef zu keinem Zeitpunkt in seinem Leben versucht hat herauszufinden, wie man jemand anderen befriedigen könnte", schrieb die Witwe.

Trotz wilder Gruppensex-Orgien und Unmengen an Potenzmitteln vermutet Crystal, dass Hefner den Sex nie wirklich genossen habe: "Es war, als hätte er nur stumpf jene Bewegungen ausgeführt, die einmal spaßig und sexy waren."