Porno-Star stirbt mit nur 36 Jahren

Auf GoFundMe bitten Freunde der 36-Jährige um Spenden. © Screenshot/GoFundMe

"Selbst an den dunkelsten Tagen kam sie immer noch ins Studio, immer bereit, etwas zu lernen, etwas beizutragen, sich selbst zu verbessern [...]. So einsam sie sich zweifellos in ihrem eigenen Kopf fühlte, so sehr bemühte sie sich, für ihre Freunde und die Gemeinschaft, die sich um sie sorgte, da zu sein", heißt es auf GoFundMe.

Auf Instagram hatte sich Karter ebenfalls eine riesige Fangemeinschaft aufgebaut, mehr als 744.000 Personen folgten ihr. Ihr letzter Post zeigt die 36-Jährige im Urlaub am Strand in Florida. Der Beitrag ist gerade mal elf Tage alt.

Viele ihrer Anhänger kommentierten Karters letztes Bild und drückten ihre Fassungslosigkeit aus. "Es ist schwer zu akzeptieren. [...] Wir vermissen dich und werden dich nie vergessen", schrieb beispielsweise eine Person.