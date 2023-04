Junge Frau ist erfolgreiche Rennfahrerin, dann wechselt sie die Branche: Kommt jetzt die Kehrtwende?

"Ich habe 2021 angefangen, eine Rückkehr zum Sport zu planen", sagt sie laut dem Branchen-Newsportal motorsport.com . Angeblich tüftelte sie einige Zeit an einem eigenen Rennstall.

Doch jetzt kommt die Kehrtwende: Die Rennfahrerin will zurück ins Cockpit!

Die 28-Jährige war bis 2017 in Australien als professionelle Autorennfahrerin unterwegs. In der V8-Supercar-Meisterschaft war sie zu Hause. Doch als die Karriere ins Stocken geriet, wechselte Gracie die Branche.

Bis 2017 trat Renee Gracie in der V8-Supercar-Meisterschaft an. © AFP/William West

Zu ihrem Karriereende äußerte sich die Australierin damals nur dürftig: Rennen seien nicht mehr ihre Leidenschaft, gab sie bekannt. Jetzt schlägt sie andere Töne an.

"Persönlich geht es darum, Rennen zu fahren und die Freude und Leidenschaft für den Sport wiederzuentdecken, die für mich verschwunden war", so Gracie. "Ich möchte den Sport wieder genießen und den Nervenkitzel bekommen, wieder hinter dem Steuer zu sitzen."

Demnach ist die Teamleitung wohl vom Tisch. Die 28-Jährige will wieder selbst über die Strecken heizen!

Details zu ihrem Comeback will sie im Laufe dieses Monats bekannt geben. Denn aktuell ist rein gar nichts bekannt: Sie macht ein Geheimnis aus der Rennklasse, in der sie einsteigen will, verrät nicht, mit welchem Auto das geschieht oder wer sie sponsert.

Nur ein "Ich werde wieder Rennen fahren 🥳" postete Renee Gracie auf Instagram am gestrigen Montag.