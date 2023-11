Sex Toys im Trend: Welche Spielzeuge machen Lust auf mehr?

Berlin - Sexspielzeug ist schon lange kein Tabu-Thema mehr. Die Nachfrage nach Toys hält an. Grund also, nach den aktuellen Trends nachzufragen. TAG24 hat sich auf der Erotikmesse Venus umgehört.

"Glas-Toys gehören zu den sichersten und luxuriösesten Möglichkeiten für die sexuelle Me-Time", so Megwyn White, Director of Education bei Satisfyer.

Den Glas-Spaß gibt's derzeit in drei verschiedenen Varianten, die sowohl gekühlt als auch erwärmt benutzt werden können.

"Manta" (l.) und "Nōs" (r.) zählen zu den beliebtesten Men Toys des Bremer Unternehmens. © Fun Factory

Beim Bremer Unternehmen "Fun Factory" stehen unter anderem die Männer-Toys im Blickpunkt. Denn Sexspielzeug ist nicht mehr nur Unterstützung für die Lust der Frauen.

Laut Unternehmensangaben machten 2013 Männerspielzeuge lediglich 1,2 Prozent des Gesamtumsatzes aus, während es im vergangenen Jahr bereits 20,1 Prozent waren.

Hier besonders im Trend: der Penisvibrator "Manta" und der Penisring für Paare "Nōs". Beide können zum gemeinsamen Spaß genutzt werden.

Im kommenden Jahr plant das Unternehmen seine Produktvielfalt im Bereich Männer-Toys noch zu erweitern.

"Die meisten Menschen denken, Sex Toys, und insbesondere Vibratoren, seien was für Frauen. Unsere Zahlen zeigen jedoch, dass viele Männer Toys benutzen, jedoch vermutlich weniger darüber sprechen als Frauen", so Jordis Stephanie Meise, Head of Marketing bei Fun Factory.

Interessant: Laut eigener Umfrage unter 1700 Teilnehmenden würden sich dieses Jahr knapp mehr Männer (56,3 Prozent) als Frauen (51,4 Männer) über ein Sextoy zu Weihnachten freuen.