Sexpertin klärt auf: Das denken Frauen wirklich über Dick-Pics!

Sydney - Wenn jemand weiß, wovon sie redet, dann Jana Hocking (38)! Die Australierin ist seit Jahren als Sex - und Dating-Expertin aktiv, schreibt Kolumnen für große Zeitungen wie die New York Post oder die Daily Mail. In ihrer neusten Kolumne widmete sie sich nun einem besonders heiklen Thema: den berüchtigten Dick-Pics!

Jana rät dringlich davon ab, unabgesprochen Dick-Pics zu senden. © Instagram/jana_hocking

Sie sehe es als ihre Pflicht, Männern, die derartige Fotos verschicken, zu sagen: "Ähm … wie soll ich es höflich ausdrücken … eure Penisse sind nicht schön. Nicht einmal im Entferntesten."

Sie führt aus: "Egal, ob ihr ihn stolz in der Hand haltet (meist in einem sehr unvorteilhaften Winkel), ihn aufrecht im Bett stehen lasst oder er einfach nur schlaff über eurer Jogginghose liegt, Wir. Wollen. Ihn. Nicht. Sehen." Rumms! Die Message dürfte angekommen sein.

Doch die Australierin räumt auch ein, dass ein Dick-Pic manchmal doch in Ordnung sein könne: "Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es genossen, ein oder zwei Schw**zfotos anzusehen, aber der Unterschied bestand darin, dass ich vorgewarnt wurde, dass es kommen würde, und dass es sich um jemanden handelte, zu dem ich mich sehr, sehr hingezogen fühlte."

Am Ende fasst Jana Hocking die gesamte Thematik noch einmal so zusammen, dass sie wirklich jeder verstehen sollte: "Also Jungs, tut uns einen Gefallen und behaltet ihn in eurer Hose, bis ihr grünes Licht für alles weitere bekommt."