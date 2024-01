Sie hat mit 800 Liebhabern geschlafen: Fitness-Oma bekommt verrückten Heiratsantrag!

London - Als OnlyFans-Oma hat sich Andrea Sunshine (53) inzwischen einen Namen in den (sozialen) Medien gemacht. Die Fitness-Fanatikerin will bereits mit mehr 800 Liebhabern geschlafen haben. Nun berichtete sie von ihrem wohl verrücktesten Heiratsantrag.

Ihre OnlyFans-Abonnenten und mehr als 500.000 Insta-Follower feiern die durchtrainierte Oma für ihre offene Art. "Sie sind wirklich in mich verliebt. Ich bekomme so viele seltsame Anfragen", erzählt Andrea.

"Ich habe bereits einen Heiratsantrag von einem Iren erhalten, der mir 200 Ziegen zur Heirat angeboten hat, was der Wahnsinn war", berichtet sie im Gespräch mit dem Daily Star . "Er will auch sehen, wie ich mich rasiere, und würde dafür 50.000 Pfund [umgerechnet rund 58.000 Euro, Anm. d. Red.] zahlen, aber ich müsste mein Gesicht auf dem Video zeigen. 50.000 Pfund kann man nicht ablehnen, lol."

Die Britin plauderte auch über eine ihrer pikantesten sexuellen Erfahrungen aus dem Nähkästchen: Da sie sich zu "schönen Damen sehr hingezogen" fühle, ließ sie sich schon mal mit Zwillingsschwestern ein!

"Wir redeten ununterbrochen über Sex, was uns alle sehr geil machte und uns zurück in meine Wohnung führte. Während der Aufregung kam eine der Schwestern auf die Idee, ihren Freund anzurufen, der sich dann zu uns gesellte. Es war unbeschreiblich heiß", so Andrea.



Auch nach 19 Jahren hat die 53-Jährige immer noch nicht genug von ihrem wilden Single-Dasein - sie will auch in Zukunft mehrgleisig fahren und unzählige weitere sexuelle Abenteuer erleben.