Mehr als 1100 Männer in 12 Stunden: So fühlt sich Lily nach ihrem neuen Sex-Rekord

London - Als Lily Phillips ihre "Gäste" Ende Juni zum Kommen einlud, meinte die 23-jährige Erotik-Darstellerin dies natürlich im doppelten Sinne: In einer geheimen Location in London knackte die Britin einen versauten Weltrekord, indem sie an einem halben Tag mit einer unglaublichen Anzahl von Männern ins Bett stieg - laut eigenen Aussagen insgesamt 1113!