TV-Star postet heißes Bild von sich im Internet, doch ihre Fans sehen nur ein Detail!

Großbritannien - Was ist da denn los? Sicherlich wollte Reality-TV-Star Chloe Ferry (27) ihren Fans mit diesen Bildern von sich in einem knappen Outfit ordentlich einheizen, doch der Schuss ging nach hinten los. Statt von Chloes Anblick angetörnt zu werden, machen sich die User große Sorgen um sie!

Irgendetwas scheint mit den Brustimplantaten von Chloe Ferry (27) nicht zu stimmen! © Bildmontage Screenshot Instagram/chloegshore1

Chloe, die sich durch britische TV-Formate wie "Geordie Shore" und "Ex on the Beach" einen Namen in der Reality-TV-Welt machte, teilte am Sonntag auf Instagram ein paar Schnappschüsse, die offenbar in ihrem Urlaub entstanden sind.

Für die Fotos wählte die 27-Jährige ein sexy Outfit, bestehend aus einem knappen, weißen Zweiteiler, der tief blicken lässt. Mit etwas Wind in den Haaren lehnt Chloe verführerisch an einem Holzbalken und schaut sinnlich in die Kamera. Auf ihren Rippen erkennt man eine Reihe von chinesischen Schriftzeichen.

Doch es dauert nicht lange, bis der Blick - natürlich auch von ihr genauso gewollt - auf die Oberweite des Reality-Show-Promis fällt. Dieser Anblick bereitet allerdings etwas Unbehagen.

Chloes Brüste, bei denen ganz offensichtlich operativ nachgeholfen wurde, sehen teilweise völlig deformiert aus.

Die, aus Sicht ihrer Fans, linke Brust wölbt sich unnatürlich kantig nach oben aus dem Oberteil heraus und unterscheidet sich optisch völlig von der eher wohlgeformten rechten Busen-Seite.